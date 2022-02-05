اسعار النفط تواصل الصعود.. برنت فوق 93 دولارا

2022/02/05 | 09:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقفزت أسعار النفط الخام عند الإغلاق فوق 93 دولارًا للبرميل، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من أكتوبر 2014.وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.37% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل.وبالمثل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.04 دولار أو 2.26%، لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل.وعلى مدى الأشهر الماضية، …

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