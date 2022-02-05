طقس العراق .. ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين المقبل

2022/02/05 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت هيئة الانواء الجوية،اليوم السبت ،عن حالة الطقس للايام المقبلة ،فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين.

يتبع..

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