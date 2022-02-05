القضاء المصري يتهم رجل أعمال رسمياً بهتك عرض فتيات في دار أيتام يمتلكها

2022/02/05 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل الأعمال المصري محمد الأمين في حفل في القاهرة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 © اف ب/ارشيف – القاهرة (أ ف ب) – اتهم القضاء المصري رسميا السبت رجل الاعمال محمد الأمين الذي كان يمتلك شبكة قنوات “سي بي سي” التلفزيونية واسعة الانتشار، ب”الاتجار بالبشر” و”هتك عرض فتيات” يقمن في دار للأيتام يمتلكها.[…]

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