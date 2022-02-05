إطلالة نادرة للملكة اليزابيث الثانية عشية الذكرى السبعين لتوليها العرش

2022/02/05 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أقامت الملكة اليزابيث الثانية حفلًا السبت في قصر ساندرينغهام عشية الذكرى السبعين لاعتلائها العرش الملكي البريطاني، في إحدى الإطلالات العلنية النادرة منذ دخولها المستشفى لفترة قصيرة في تشرين الأول/أكتوبر.وأعلن قصر باكينغهام في بيان أن “جلالة الملكة أقامت حفل استقبال لأعضاء من المجتمع المحلي ومجموعات من المتطوّعين في قصر ساندرينغهام […]

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