السلامي: سببان لمقاطعة التيار جلسة تنصيب رئيس الجمهورية

2022/02/05 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، السبت، أن هناك سببين لمقاطعة التيار الصدري التفاهمات مع الكتل السياسية.وقال السلامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “هناك سببين لمقاطعة التيار الصدري التفاهمات مع الكتل السياسية ومقاطعة جلسة البرلمان القادمة، الأول هو مقاطعة الأغلبية والعودة إلى مبدأ التوافقية”.وأضاف أن “السبب الثاني جاء لحديث الشارع […]

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