2022/02/05 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wvGMksHdk0Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يفجر غضبه بإغلاق الأبواب ويفاجئ العراقيين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يفجر غضبه بإغلاق الأبواب ويفاجئ العراقيين | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).