قائممقام بعقوية: اعادة فتح 85% من شوارع القضاء المغلقة

2022/02/05 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىاعلن قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي، اليوم السبت، عن اكمال 85% من فتح شوارع القضاء المغلقة، مبينا ان 2022 عام الحسم لبعقوبة خالية من الحواجز الكونكريتية والشوارع المغلقة.

وقال الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مدينة بعقوبة مرت بظروف امنية عصيبة بعد 2006 وما تلاها دفعت القوات الامنية الى اغلاق الطرق وتحصينها بالحواجز الكونكريتية لتامين حياة المدنيين من المفخخات والانتحاريين والعبوات لأنها تحولت الى شوارع موت في تلك الفترة الدامية".

واضاف الحيالي، ان "جهود القوات الامنية في اعادة فتح الطرق مستمرة على مدار سنوات من خلال لجنة عليا تضم ممثلين عن دوائر امنية وخدمية لتقييم المواقف لكل الشوارع قبل اعادة فتحها"، مؤكدا ان "بعقوبة تم اعادة فتح 85% من شوارعها حتى الان".

واشار الى "انهاء ملف شوارع الموت في اشارة منه الى الشوارع التي اغلقت لدواعي امنية قبل سنوات طويلة مستمرة وسيكون 2022 عام الحسم في جعل بعقوبة خالية من الحواجز الكونكريتية"، مشيرا الى ان "الامر يبقى رهن التطورات الامنية والاستقرار وايضا رؤية القيادات العليا للمشهد العام".

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