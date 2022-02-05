مقتل مدني بنيران مسلحين على طريق موصل - ربيعة

2022/02/05 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ قتل مدني على يد مسلحين غربي الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان" مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم الخفيفه على مدني واردوه قتيلا بالحال في مفرق قرية الدبشية على طريق موصل - ربيعة ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة من غير ذكر المزيد من التفاصيل"/انتهى

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