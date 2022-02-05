2022/02/05 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد الاطار التنسيقي انه يكن كل الاحترام والتبجيل لمقام المرجعية العليا وهو ليس في مقام من يطالبها ببيان موقف في اي حادثة.وقال في بيان انه اطلع على تصريح يدعي ان الاطار يطالب المرجعية الدينية العليا بييان موقفها من حكومة الاغلبية السياسية مؤكدا ما يلي:١- ان الاطار التنسيقي هو مركز قرار سياسي قيادي ينحصر باشخاص القيادة العشرة وامينه التنفيذي فقط وليس من حق اي شخص اخر ادعاء انه عضو فيه فضلا عن انه قيادي ونرجو من وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية رعاية هذا المفهوم عند تقديم اي شخص في الاعلام.٢- اننا في الاطار التنسيقي نكن كل الاحترام والتبجيل لمقام المرجعية العليا ولسنا في مقام من يطالب المرجعية ببيان موقف في اي حادثة.٣- ندعو جميع من ينتمي لقوى الاطار التنسيقي وداعميه ومحبيه ان لا يزجوا اسم الاطار في اي حديث اعلامي او غيره وترك ذلك الى هيأته القيادية حصراً.٤.نهيب بجميع القنوات الفضائية والوكالات الاخبارية بعدم اضافة صفة عضو الاطار التنسيقي لأي شخص غير قيادة الاطار التنسيقي./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي: نكن كل الاحترام والتبجيل لمقام المرجعية العليا ولسنا في مقام من يطالبها ببيان موقف في اي حادثة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي: نكن كل الاحترام والتبجيل لمقام المرجعية العليا ولسنا في مقام من يطالبها ببيان موقف في اي حادثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).