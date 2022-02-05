عراق التاريخ والسياسة - حميد المصباحي

2022/02/05 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي عاش العراق ثورات مختلفة التوجهات، حيث حصل ما يشبه التناوب بالنفي، من شيوعية لقومية، اضطرت لتكون اشتراكية عربية، رغبة في إضافة مسحة عرقية متفاعلة مع العقدي، في صيغة علمانية عازلة للسياسي عن الديني، تميزا وتمييزا في الوقت نفسه، لكن المثير كما في سوريا ومصر، كان العسكريون الذين تسيسوا خلف تلك التغييرات، التي يمكن افتراضا اعتبارها ثورات، حتى إن كانت أعدت في الثكنات قبل أن تنزل للشوارع بعنفها وصخبه ......





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