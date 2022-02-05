ملاحظات وتوضيحات على ندوة الدوحة للمعارضة السورية - محمود جديد

2022/02/05 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_جديد أضواء وملاحظات على ندوة الدوحة للمعارضة السورية ======================== == ====بقلم : محمود جديد تُعقَد ندوة الدوحة اليوم في الدوحة ، ولمدّة يومين ( مرفق البيان الصحفي للجنة التنظيمية )، واليوم سنلقي الضوء على ظروف ، وشروط انعقادها، وتوقيته ، والأهداف المحتملة لهذه الندوة .



1 - الجهة الراعية لها ، والتي تموّلها هي قطر ، وستُنظّم في عاصمتها، والمنفّذ هو رياض حجاب الذي غادر مر ......





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