سباق إلى الفضاء.. شاهد شركة تبني صواريخ فضائية بطابعة ثلاثية الأبعاد

2022/02/05 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستخدام تقنية الملكية لطباعة الصواريخ ثلاثية الأبعاد، فإن شركة Relativity Space ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لديها أحلام للمساعدة في بناء مستعمرة على كوكب المريخ.

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