سيتي يكتسح فولهام بأربعة أهداف في كأس الاتحاد الانجليزي

2022/02/05 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تأهل مانشستر سيتي إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السيت.وتغلب سيتي على ضيفه فولهام باربعة اهداف لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد.وسجل رباعية السيتي إلكاي جوندوجان في الدقيقة (6) وجون ستونز في الدقيقة (13) ورياض محرز هدفين في الدقيقتين (53- 57).بينما سجل هدف فولهام الوحيد فابيو كارفالو في […]

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