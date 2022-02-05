2022/02/05 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم السبت، على مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان المقبلة.وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز: إن “مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان القادمة في 2022/2/7 تفتح التوقيتات الدستورية وتعطي الفرصة الى ترشيحات جديدة لمنصب رئاسة الجمهورية”.وأعلنت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، مقاطعة جلسة يوم الاثنين […]

ظهرت المقالة الشابندر يعلق على مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر يعلق على مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان المقبلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر يعلق على مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).