العنكوشي يعلق عمله في نادي الديوانية

2022/02/05 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، اليوم السبت، تعليق عمله الإداري في النادي.وقال العنكوشي في بيان تلقته “إيرث نيوز”: إنه “اعلنا عودتنا لنادي الديوانية من اجل جماهيرنا الحبيبة ومحافظتنا المظلومة لكن اليوم بالتدخلات الكبيرة والمؤثرة وايضا باحراج دوائر الدولة وميسوري الحال من بعض الاشخاص ورابطة المشجعين قررنا ايقاف عملنا في النادي […]

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