"الكويتية" تستأنف رحلاتها إلى النجف

2022/02/05 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف شركة الخطوط الجوية الكويتية، السبت، رحلاتها التجارية إلى مدينة النجف العراقية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

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