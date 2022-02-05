العنكوشي يعلق عمله في نادي الديوانية لإشعار آخر

2022/02/05 | 21:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قرر رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، تعليق عمله في النادي حتى إشعار آخر.وقال العنكوشي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إنه “قررنا ايقاف عملنا في النادي حتى اشعار اخر بسبب التدخلات الكبيرة والمؤثرة وايضا باحراج دوائر الدولة وميسوري الحال من بعض الاشخاص ورابطة المشجعين”.واضاف “سبق واعلنا عودتنا لنادي الديوانية […]

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