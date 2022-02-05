حركة امتداد تقدم طلبا الى الكتل التي تتبنى مرشح رئاسة الجمهورية

2022/02/05 | 21:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت حركة امتداد، اليوم السبت، طلبا

الى الكتل السياسية التي تتبنى مرشح

رئاسة الجمهورية، كاشفة عن 13 شرطا

للتصويت.





وبحسب بيان للحركة انه "من منطلق

المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا

ولكوننا جميعا شر

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