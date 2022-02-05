2022/02/05 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة الجبوري: البرلمان سيفتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية دون السماح بترشيح “السابقين” مجددا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: البرلمان سيفتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية دون السماح بترشيح “السابقين” مجددا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: البرلمان سيفتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية دون السماح بترشيح “السابقين” مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).