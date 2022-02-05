2022/02/05 | 21:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم السبت، القاء القبض على متهمين اثنين في البصرة حاولا سرقة اسلاك كهرائية من حقل البرجسية النفطي.وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز فوج طوارئ نفط الجنوب في مديرية شرطة الطاقة تمكنت اليوم السبت، من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين وضبط عجلاتهما”.واشارت الى […]

ظهرت المقالة القبض على متهمين حاولا سرقة اسلاك كهربائية من حقل نفطي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين حاولا سرقة اسلاك كهربائية من حقل نفطي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين حاولا سرقة اسلاك كهربائية من حقل نفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).