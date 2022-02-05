قبل ما تطلب إجازة أو علاوة من المدير اعرف حالته المزاجية من لغة جسده

2022/02/05 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةعند طلب إجازة أو استثناء أو حتى علاوة من المدير لابد أن يكون هناك وعى كامل بالحالة المزاجية للمدير لكى لا يقابل طلبك بالرفض، لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع خبير لغة الجسد محمد حسن بعض الإشارات التى تساعدك على معرفة الحالة المزاجية للمدير.

ويقول خبير لغة الجسد إن حركات الجسم تعطى بعض الإشارات وهى من أهم الأساليب التي تساعدنا في فهم الحالة المزاجية وبعض صفات الشخصيات المحيطة بنا فالنظرة من خلال النظر للغة جسد مديرك ووضعيات جسده في العمل تقدر تحدد هو في حالة مزاجية جيدة أم سيئة.

أهم الإشارات الدالة على حالة المزاجية الجيدة للمدير:الابتسامة:الابتسامة من أفضل الإشارات التى تدل على رضاه عن العمل وأداء العاملين وسير العمل حسب رؤيته له وأيضًا تدل على أنه بحالة مزاجية تسمح بالطلب أو المناقشة في بعض الأمور.

لغة الجسد المنفتحة:تلاحظ أن مديرك فى حالة من الثقة والارتياح وكل تعبيرات وجهه تدل أنه بمزاج طيب قابل للتعامل وأيضًا هناك بعض التعبيرات التى تدل أن المدير فى حالة من الراحة عن طريق بعض الوضعيات مثل الجلوس في وضعيات مريحة، مثل وضعية تشبيك اليدين خلف الرأس وأيضًا جميع الوضعيات المعبرة عن الاسترخاء مثل وضعية تحريك الكرسي أثناء الجلوس يميناً ويساراً وإشارة ميل الرأس مع النظرة المباشرة تعبر عن إعجاب المدير بأدائك واداء مهامك الوظيفية وأيضًا الميل بجذعه: “النصف الأعلى من الجسد" تجاه العاملين أثناء الكلام والتواصل معهم.

مصافحة ودودة:إذا كانت حالته المزاجية جيدة على الأغلب سيستخدم مديرك مصافحة تشعر فيها بمودة تجاهك كأن يربط على يدك أثناء المصافحة باليد الأخرى أو على كتفك أو على ساعدك.

أهم الإشارات الدالة على المزاج السيئ للمدير:عقد الذراعين:يفعلها أثناء التواصل مع العاملين وأثناء الكلام فى تفاصيل العمل فى حالة أنه منفعل أو هناك شىء يضايقه.

الإشاحة بالنظر بعيداً:وكأنه لا يطيق النظر للعاملين أو لما يحدث في بيئة العمل في هذه الحالة لابد أن تبتعد عنه أو تنفذ الأمر بدون مناقشة.

عقد الساقين:تعتبر هذه الإشارة من لغة الجسد التي تعبر وبشدة عن الاختلاف وعدم القبول وأيضًا استخدام نبرة صوت مرتفعة أو حادة وأيضًا إطلاق الزفير بقوة تعبر عن الضغوط ونفاد الصبر، وبعض الإشارات المعبرة عن الملل مثل التثاؤب والنظر للأعلى والنظر في الساعة باستمرار الإشارات المعبرة عن قلة الاهتمام مثل عدم النظر للعاملين أثناء الاستماع لهم او الكلام معهم.

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