2022/02/05 | 21:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء 30 بالحشد الشعبي يزيل صاروخا من نوع (جهنم) في سهل نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/05 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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