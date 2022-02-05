الخفاجي: إغلاق ثغرات أمنية على حدود العراق مع سوريا وتركيا

2022/02/05 | 21:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، غلق ثغرات أمنية بحدود العراق الشمالية والغربية، وفيما كشفت عن إجراءاتها لتأمين الحدود مع سوريا، أكدت موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ لعمل صبات كونكريتية في بعض المناطق الحدودية الخطرة.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، وتابعته /المعلومة/، إنه “تم تأمين الحدود العراقية – […]

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