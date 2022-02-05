2022/02/05 | 21:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرار الصدر.. اربيل: قرار الصدر محاولة اخيرة لاعادة تنظيم اوراق البيت الشيعي | تقرير: هاجر عماد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرار الصدر.. اربيل: قرار الصدر محاولة اخيرة لاعادة تنظيم اوراق البيت الشيعي | تقرير: هاجر عماد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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