2022/02/05 | 21:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التحري مع فالح هادي | تحري وضبط تهريب "السكراب والنحاس" من شركة ديالى الكهربائية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qbTc1W8tjKw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التحري مع فالح هادي | تحري وضبط تهريب "السكراب والنحاس" من شركة ديالى الكهربائية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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