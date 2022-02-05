2022/02/05 | 21:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، مواصلة قواتها للعمليات العسكرية في جزيرة الحضر، فيما اشارت الى ازالة القوات لصاروخي جهنم في سهل نينوى.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قيادة عمليات نينوى للحـشد تواصل وبالاشتراك مع الجيش العراقي عملياتها الامنية لليوم الرابع على التوالي في جزيرة الحضر جنوب الموصل، وتأتي العملية بحثا […]

ظهرت المقالة الحشد يواصل عملياته ويزيل صاروخ “جهنم” في سهل نينوى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يواصل عملياته ويزيل صاروخ “جهنم” في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يواصل عملياته ويزيل صاروخ “جهنم” في سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).