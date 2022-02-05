الحشد والجيش يبحثان عن إرهابيين في الحضر جنوب الموصل

2022/02/05 | 21:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواصل الحشد الشعبي والجيش، عمليات البحث والتعقب لعناصر داعش الإرهابي في الحضر جنوب الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قيادة عمليات نينوى للحـشد وبالاشتراك مع الجيش العراقي، تواصل عملياتها الامنية لليوم الرابع على التوالي في جزيرة الحضر جنوب الموصل”.وأضاف ان “العملية تأتي بحثا عن مجموعة من قيادات داعش الإرهابي […]

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