على هامش أولمبياد بكين.. أول لقاء يجمع محمد بن زايد وتميم بن حمد

2022/02/05 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

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