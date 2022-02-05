نحو قراءة منصفة لتأريخنا الحديث - عبدالله عطية شناوة

2022/02/05 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة نقد الذات الفردية والجمعية دليل حيوية، خاصة حين يستهدف النقد تشذيب ما فينا وما في مجتمعاتنا من أفكار وممارسات وعلاقات، للإرتقاء بها نحو التوافق والأنسجام مع قيم الحرية والمساواة والعدل.



وَمِمَّا يبهج حقا ان أوساطا أوسع فأوسع من النخبة المثقفة في مجتمعاتنا أنغمرت في عملية النقد الذاتي لواقعنا وتأريخنا، بما يبشر بمغادرة حالة الطفولة الفكرية التي تتغنى بالآباء والأجداد، وبما سلف من قيم وأفكار ......





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