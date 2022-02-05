بيان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية - نشارك في دورة المجلس المركزي دفاعاً عن قرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو، - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2022/02/05 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين بيان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:نشارك في دورة المجلس المركزي دفاعاً عنقرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو،وإنهاء الانقسام والتفرد وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني بعد حوار ديمقراطي واسع ومعمق دار في الهيئات القيادية لمختلف منظماتها داخل الوطن وفي الشتات.



اتخذ المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قراراً بالمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثل ......





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