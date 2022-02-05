التخطيط: موازنة 2022 تخلو من تخصيصات المشاريع

2022/02/05 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عدم إدراج مشاريع في موازنة العام الحالي 2022، فيما أكدت عملها على استكمال المشاريع المستمرة بالعمل.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة لم تدرج مشاريع جديدة في موازنة 2022 وهناك مشاريع مستمرة ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم”.

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