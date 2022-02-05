الاهلي المصري يتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية

2022/02/05 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن فريق الأهلي المصري، من بلوغ دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت على ستاد آل نهيان، اليوم السبت.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب محمد هاني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.وسيواجه الاهلي في مباراته المقبلة فريق بالميراس البرازيلي يوم […]

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