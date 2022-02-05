وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات وضع ريان

2022/02/05 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن تصريحات صحفية قبل قليل، إن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان العالق في بئر بضواحي مدينة شفشاون منذ أيام.يذكر أن فرق الإسعاف المغربية دخلت بعد ظهر السبت النفق الذي عملت على حفره، أملا بالوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء.ورافق فريق طبي […]

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