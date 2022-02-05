طهران: مسرحية رفع العقوبات ليست خطوة بناءة

2022/02/05 | 21:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن “الاستفادة الاقتصادية” لبلاده شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق حول إحياء الصفقة النووية، رافضا ما اعتبره “مسرحية رفع عقوبات”.وقال شمخاني، في تغريدة نشرها اليوم السبت عبر “تويتر” باللغة العربية: “الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقق من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل الى اتفاق.[…]

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