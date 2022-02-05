غضب في بلدة فرنسية بعد تخريب لوحة فنية تكرم الأمير عبد القادر الجزائري

2022/02/05 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحة فنية لتخليد ذكرى الأمير عبد القادر الجزائري من عمل الفنان ميشال أوديار في امبواز بوسط فرنسا في 05 شباط/فبراير 2022 © اف ب غيوم سوفان أمبواز (فرنسا) (أ ف ب) – أثار تخريب لوحة فنية لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر قبل تدشينها السبت سخطا وتنديدا واسعا في بلدة أمبواز […]

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