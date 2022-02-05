الكلداني مستقبلاً رئيس الجمهورية: لا خيار إلا الحوار والمحبة

2022/02/05 | 21:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس الجمهورية العراقية د.برهم صالح زعيم حركة بابليون ريان الكلداني مع وفد مرافق وذلك بحضور أعضاء المكتب السياسي للحركة وكتلة بابليون النيابية.



الكلداني بحث مع فخامة الرئيس آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والوطنية مشدداً على ضرورة قراءة المتغيرات حول العراق سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً.



كما تم بحث شؤون المسيحيين .

الزيارة الرئاسية للكلداني أتت بعد الاستحقاق الانتخابي الأخير الذي فيه برزت حركة بابليون ككتلة وازنة حصدت المقاعد المسيحية بتأييد شعبي متميّز.



وتم التطرق الى الاستحقاق والعملية الانتخابية وضرورة السير قُدُماً في العملية السياسية للمرحلة المقبلة.



هنا جدد الكلداني دعوته الدائمة إلى لمّ الشمل وضرورة الحوار الوطني بين الجميع كسبيل وحيد لإيجاد أرضية مستقرة للمستقبل العراقي.



هذا وتوقف الرئيس عند مساعي الكلداني التوافقية مهنئاً اذ استطاعت مساعيه ان تقرّب وجهات النظر، وبدوره أكد الكلداني ان هذه الجهود مستمرة وأن دور تقريب وجهات النظر بين الأحزاب والكتل هو الخيار الوحيد لمصلحة العراق.



وأن العمل يأتي من قناعاتنا الثابتة إيمانياً بالمحبة والسلام.

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