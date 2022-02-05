اخماد حادث حريق داخل “علوة” للخضار بقضاء هيت في الانبار

2022/02/05 | 21:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، باخماد حادث حريق داخل “علوة” للخضار بقضاء هيت في الانبار.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان ” الحريق كان بسبب احتراق كمية من الكراتين من قبل الحرس للتدفئة أدى إلى حرق اطار براد وكرفان الحرس”.وتابع انه “تم إخماد الحادث بدون خسائر بشرية فقط مادية”.ن.ع

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