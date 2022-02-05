جدعان: لاتوجد تغييرات امنية حقيقية في ديالى بفعل الضغوط السياسية

2022/02/05 | 21:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، السبت، ان ديالى لم يحصل فيها تغيرات امنية حقيقية بل اعادة تدوير، بسبب وجود ضغوط سياسية.وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الوضع الامني في ديالى يحتاج الى اعادة نظر بكل ملفاته والتغيرات الاخيرة والتي شملت عناوين ومناصب عدة لم نرى منها اي شي حتى […]

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