الكاميرون يعود من بعيد أمام بوركينا فاسو وتحصد المركز الثالث في أمم أفريقيا

2022/02/06 | 00:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2022 المقامة على أرضها.وتغلب منتخب الكاميرون على نظيره بوركينيا فاسو بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل الايجابي بثلاثة اهداف لكل فريق.وتقدم منتخب بوركينيا فاسو بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من ستيف باجو في الدقيقة 24 واندري اونانا بالخطأ […]

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