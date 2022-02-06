مقتدى الصدر يؤكد لمسعود بارزاني استمرار التحالف الاستراتيجي المتماسك 

2022/02/06 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – الزمان أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصالاً هاتفيًا بمسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مساء هذا اليوم السبت 5 شباط 2022.وجرى خلال الاتصال بحسب بيان لمكتب الصدر، التأكيد على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه ابناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا […]

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