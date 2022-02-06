لحظة انتشال الطفل المغربي ريان من البئر قبل إعلان وفاته

2022/02/06 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن رجال الإنقاذ المغاربة قد استطاعوا انتشال الطفل المغربي ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات من البئر الذي حوصر بداخله لمدة أربعة أيام في شمال البلاد، وفقًا لبث مباشر لمحاولة الإنقاذ التي بثتها محطة SNRT التلفزيونية.

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