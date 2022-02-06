2022/02/06 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي نهاية أعمال هذه الهيئة التي أنشأتها الدولة من أجل ضمان تمثيل أكثر فاعلية لثاني أكبر ديانة في البلاد، انتهز وزير الداخلية جيرالد دارمانان المكلف العلاقات مع ممثلي الأديان الفرصة ليذكّر قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية بأن الإسلام "متوافق مع الجمهورية".

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