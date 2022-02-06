مشهدان يعبران عن عالمين مختلفين! - عادل احمد

2022/02/06 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد عادل أحمد يجري أمام أنظارنا هذه الأيام حدثان مختلفان، يعبران عن عالمين مختلفين.



احداهما وقوع الطفل ريان ذي الخمس سنوات في قاع بئر بعمق ثلاثين مترا في المغرب العربي، والآخر الجولات الدبلوماسية والعسكرية حول ما يسمى بالأزمة الأوكرانية بين الغرب وروسيا.الحدث الأول، شغلت اخباره العالم بأجمعه عن مصير طفل برئ ويُراقب عملية اخراجه حيا بكل الوسائل الممكنة ومشاعر القلق تجاه حياته وانقاذه سليما ......





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