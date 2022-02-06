نهب الذهب الدموي في السودان (8) والأخيرة - تاج السر عثمان

2022/02/06 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان تاسعا : الخاتمة اولا: تابعنا في الحلقات الماضية قصة الذهب الدموي في السودان وجذوره التاريخية حتى التوسع في إنتاجه ليشكل حوالي 40% من الصادرات، واشتداد حمى البحث عنه في عهد حكم الانقاذ بعد تدمير وخصخصة المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية " السكك الحديدية ، النقل النهري، الخطوط البحرية، الخطوط الجوية،.



الخ"، وانفصال الجنوب ، وفقدان 75% من عائدات البترول، واشرنا الي ضرورة الحفاظ علي هذه ا ......





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