2022/02/06 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ I عندما انتقلت إلى لندن في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، لم يكن لدي أي فكرة أنني كنت أتابع عن كثب خطى آرثر ماشين (تنطق ماك إن ، كما في كراكن) ، وهو كاتب لم أكن أعرف عنه شيئًا في ذلك الوقت.



في الواقع ، إذا كان لدي أي تعاطف مع الميتافيزيقيا ، فقد أعتقد أنه ك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءات نقدية: النشوة لدى آرثر ماتشن. بقلم سكوت برادفيلد - عبدالرؤوف بطيخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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