2022/02/06 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان.وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان، في زمن يُقتل فيه القاضي ورجل الأمن، زمن تغول عصابات الجريمة التي لا تعبأ بحقوق الإنسان".وأضاف: أنه "رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعاً أن نجيّش كل الدولة من أجل إنسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).