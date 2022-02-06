تحليل: تغيير المسار السياسي في السودان يحتاج إلى تأثير أميركي أكبر

2022/02/06 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي ما تزال تجري فيه تظاهرات في الشارع السوداني، دعا تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" إلى "رؤية" أكثر وضوحا من واشنطن بخصوص تعاملها مع الخرطوم.

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