2022/02/06 | 03:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقترب الإسباني ساؤول نيجيز، لاعب أتلتيكو مدريد، المُعار إلى تشيلسي، من العودة لصفوف الروخيبلانكوس، بحسب تقرير صحفي إسباني.وانضم ساؤول، إلى تشيلسي في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يخطط تشيلسي لتفعيل خيار الشراء؛ لعدم إقناع ساؤول مدربه توماس توخيل في المباريات التي شارك بها.وأكدت الصحيفة، أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يرحب بعودة ساؤول لصفوف فريقه، من أجل استعادة الاتزان الذي يفتقده وسط الأتليتي.وشارك ساؤول في 18 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يحسم مصير ساؤول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يحسم مصير ساؤول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).