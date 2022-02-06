الاشتراطات الدستورية.. انقلب السحر على الساحر 

2022/02/06 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يخطر ببال أحد من السياسيين الكرد أن هذا الشرط سيكون عائقاً أمام تمرير مرشحهم لِلمنصب في حال عدم اتفاقهم على مرشح واحد، وأن الفرقاء الآخرين يمكن لهم أن يراهنوا على اختلافهم ويمكن أن تكون الكرة في ملعب الثُلث المعطَّل وليس الثُلث المطلوب للانتخاب.

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