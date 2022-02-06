2022/02/06 | 03:40 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأيزيديون يحتفون بمقتل زعيم داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qEdG3qh0Fj4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأيزيديون يحتفون بمقتل زعيم داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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